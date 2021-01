Mida silmas pidada, et pakane juukseid ei räsiks? 

Liiga tihe juuste pesemine eemaldab juuksekarvadelt kaitsva kihi, muutes need õrnemaks ning vastuvõtlikumaks temperatuurimuutustele, mis juukseotsi lõhuvad ning elujõu viivad. Pestes talvisel ajal juukseid maksimaalselt kaks-kolm korda nädalas, hoolitsed selle eest, et need liialt kuivaks ei muutuks. Kui pesed juuksed vähem, tähendab see ka, et kasutad soengu seadmiseks vähem fööni või lokitange, seega vähendades ka liigse kuumuse mõju juustele.