Kaalulangetaja Hander Latt: "Kui ma end peeglist vaatan, siis see pilt on päris kehv" 

119 kilo kaalub Hander nendib, et ta pole teps mitte terve elu nii suur olnud. Nüüdne ülekaal on kogunenud viimase viie aastaga. "Ütleme nii, et elus sattusid kehvad ja head ajad ühte hetke ja kogu selle möllu keskel unustasin end ära. Lisaks laiskus," arutleb ta ausalt oma kehakaalu tõusu põhjuste üle.

Kaalulangetaja Hander Latt lubab, et on aasta pärast ideaalses vormis. Foto: Karen Härms

Stress kimbutab

Ta pakub, et kaalutõus on seotud ka vaimse poolega. Ehk eluga kaasnev stress ja ebastabiilsus sunnivad tegelema kogu aeg sellega, et elus püsiksid ja kõik korras oleks, iseendaga, oma tervise ja heaoluga tegelemiseks selle kõrvalt väga aega ei jää. "Ma ei mäleta, et oleks ette tulnud hetk, kus istun lihtsalt maha ja mõtlen, et kõik on nii hästi - lähen trenni või ujuma. Pigem on enda eest hoolitsemine jäänud tahaplaanile," nendib mees.

Kaaluseieri lähenemine 120 kilogrammile paneb Handeri sõnul häirekellad helisema. "Esiteks annab tunda enda tervis. Enam ei jõua kõike teha, mida tahaks, ei jaksa treppidest käia ja pikki distantse läbida," tõdeb ta. Lisaks ei vaata ka peeglist möödudes sealt vastu mees, keda tahaks näha. Need põhjused on pannud teda varemgi end liigutama, ent Pontšikute projektiga on tulnud suurem hoog ja meelekindlus.

Raske riideid leida