Kõrgetasemelisele poksivõistlusele saab tänavu kaasa elada teleekraanide vahendusel 

„Kui detsembris selgus, et Keilas ei ole võimalik pealtvaatajatega poksivõistlust läbi viia, otsustasime selle korraldada Tallinnas. Fightlandi kodulinn on Keila, pealinnas oleme aga tegutsenud Xplosion Fight Seriesi kaubamärgi alt,” selgitas ürituse korraldaja Mirkko Moisar, et Fightland lükkub kevadesse.