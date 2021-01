HOOG SISSE: rütmikas muusika muudab treeningud tõhusamaks 

Ilmnes, et kiirem muusika paneb inimesed pingutama ja tõstab südame löögisagedust. Vaikus või aeglase tempoga muusika aga mitte. Seega võtsid teadlased uuringu tulemused kokku väitega: rütmikas muusika suurendab treeningute kasulikku mõju tervisele ning muudab selle lihtsamaks. Leiti ka, et joostes või jalutades kehtib see väide rohkem kui jõusaalis.