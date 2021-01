Jõutõstja Gert Koovit: „Taimetoit kiirendab taastumist treeningute järel.“ 

Gerdi sõnul sobib taimetoit spordiga tegelevale inimesele isegi rohkem kui tavainimesele.

Ta paneb küll sportlastele südamele, et kuna taimetoit sisaldab vähem toitaineid, on soovituslik süüa tihedamini. Treener selgitab, et mida tihedamini me sööme, seda tihedamini varustame lihaseid vajaminevate produktidega, mida lihas vajab taastumiseks. Seepärast esimene asi, mida taimetoitlastest sportlased märkavad, on kiirenenud treeningutest taastumine. Mida kiirem taastumine, seda tihedamini on võimalik treenida ja seda kiirem on füüsiliste võimete areng. Spordiga tegelev inimene peaks ka sööma rohkem ja tihedamini ning jälgima, et sööb kõrgkvaliteedilist tasakaalustatud toitu. “Me võime ju süüa vaid küpsiseid ja praekartuleid, aga see ei ole söök, mis varustaks meie keha kõikide vajaminevate toitainetega,” toob ta välja. Lisaks soovitab ta kasutada B12 vitamiine, sest taimetoit sisaldab vähem B12 vitamiine kui traditsiooniline söök.

Näiteks üle 120 kg kaalukategoorias võistleva jõutõstja Kooviti lemmiksöök on kartulipuder herneste, kastme ja praetud seitaniga.

Sobib kõigile

Koovit selgitab, et taimetoit, nagu nimigi ütleb, on toit, mis baseerub taimedel (puuviljad, juurviljad, teraviljad, pähklid, marjad). Taimetoitlased ei söö toitu, mis sisaldavad loomseid toiduaineid: piimatooted, muna, liha ja kala. Ta kinnitab, et selline elustiil sobib kõigile, hoolimata vanusest ja soost. Academy of Nutrition and Dietetics on maailma suurim toidu- ja toitumisspetsialistide organisatsioon, mis on kinnitanud, et taimetoit on sobiv kõikidele erinevatele vanuseastmetele, kaasa arvatud raseduse puhul, rinnaga toitmisel, imikueas, lastele väikeses vanuses, sportlastele ja vanuritele. Kindlasti ei sobi see Kooviti sõnul aga inimestele, kes on kinni oma vanades mõttemallides.

“Inimesed muudavad oma toitumisharjumusi kahel põhjusel: eetilistel või terviseprobleemide tõttu. Eetilised põhjused ei hõlma mitte ainult loomi, vaid ka keskkonda. Terviseprobleemid võivad olla kõik - alates nahaprobleemidest, lõpetades kõrge vererõhu või südameprobleemidega,” selgitab ta, kuidas inimesed taimetoiduni jõuavad.

Küll aga soovitab Koovit enne taimetoitlusega alustamist teha ära kodutöö ja viia ennast kurssi, mida taimetoit tähendab ja kuidas tervislikult süüa. “Kui on tegemist inimesega, kellel on terviseprobleemid (diabeet, südamehaigus), peaks nõu pidama arstiga, kuna taimetoit aitab kehal terveneda ja tihti sellest tulenevalt pead vähendama tarvitavate ravimite hulka,” räägib ta ja lisab, et enne kui otsustad läbi viia muutuse, vaata filme nagu: “What the Health”, “Cowspiracy”, “Game Changers”, “Forks over Knives”. Lisaks loe või vaata presentatsioone, mida on andnud Neal Barnard (diabeedi spetsialist), dr Caldwell Esselstyn (südamehaiguste spetsialist), dr John McDougal (kaalualandamise ja autoimuunsusteemi haiguste spetsialist).