Personaaltreener annab nõu: viis head viisi kodus tulemuslikult trenni teha 

"Treening on sageli see, mis hoiab meid hingeliselt vormis ja ka vaimselt tervena. Seepärast ei tohi alla anda. Äkki just nüüd on õige aeg proovida midagi, mida sa enne kunagi teinud ei ole? Ära lase olukorral tuju murda ja pea meeles, et kui kuidagi ei saa, siis mingil viisil ikka saab," julgustab personaaltreener enda liigutamiseks võimalusi leidma ja loetleb mõned neist allpool.

Kõikidest kodutreeninguviisidest on eelnimetatu kindlasti kõige kulukam, kuid kogenud jõusaalikülastajale parim. Kui oled täiesti algaja, alusta millestki lihtsamast, sest jõusaaliharjutused nõuavad korrektset tehnikat ning üksi toimetades on neid keeruline omandada.

* Hiit või intervalltreening on mõeldud kõigile neile, kellele meeldivad lühikesed üliintensiivsed aeroobsed treeningud. Kikkpoksi ja crossfit’i elemente sisaldav treening on ideaalne kehakaalu alandamiseks. Samas eeldab see vähemalt keskmist vastupidavustreeningutaset, vastasel korral kulutad enamiku ajast treeneri vaatamisele või tualetis oksendamisele. Ka eeldab see, et keha kannatab hüppamist ehk põlved, selg ja õlad on terved.