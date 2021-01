Viis head nõksu aasta esimeseks matkaks 

Pole midagi paremat kui looduses veedetud aeg lähedastega. Foto: Erakogu

Aasta esimene päev parim minna koduseinte vahelt välja, sest pole midagi paremat kui looduses veedetud aeg lähedastega. Fjällräveni matkaeksperdid annavad nõu, mida jõulumatka planeerides silmas pidada. 1) Matkarada vali asukoha järgiEestimaa on täis kauneid matkaradu läbi männimetsade ja rabalaugaste. Lastega peredel tasub matkama minnes planeerida lühemaid distantse, sest tasane asfaltkattega tee ei ole sama mis ebaühtlena metsarada. Kui linnateel läbime tunniga keskmiselt 5 kilomeetrit, siis metsas või rabas sama ajaga 3 kilomeetrit või vähem. Kõige mõistlikum on teha enne matkale minemist veidi kodutööd. Kõik Eestis olevad matkarajad on kaardile kandnud Riigimetsa majandamise keskus, selleks tasub kiigata nende veebilehele või tõmmata nutiseadmesse alla RMK äpp. Et ei korduks kevadine olukord, mil näiteks Viru rabas andsid rahvamassid kohati laulupeo mõõtu välja, väldi ülipopulaarseid matkaradu, alternatiivsed rajad leiab siit lehelt. Kasulik nipp