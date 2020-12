Kuus uusaastalubadust, millega teed head nii endale kui ka teistele  

Kui mitu korda oled lubanud, et alustad uuest aastast uue hobiga, loobud suitsetamisest, võtad rahaasjad kontrolli alla, toitud tervislikumalt, teed rohkem trenni, hakkad uut võõrkeelt õppima või loed läbi vähemalt 12 raamatut?

Õues liikumine on igas olukorras tervislik tegevus. See, kui kingid varjupaigakoerale jalutuskäiguga oma aega ja tähelepanu, on tõhus stressimaandaja nii neljajalgsele sõbrale kui ka tema saatjale.