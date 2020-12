DISCGOLF: võimalus end koroonakriisis värskes õhus liigutada 

Foto: PantherMedia/Scanpix

Uued piirangud sulgesid küll spordi- ja treeningsaalid, kuid õnneks on olemas hulganisti spordialasid, mida saab harrastada värskes õhus ka talvisel ajal. Üheks selliseks on kodune rahvasport discgolf. Võrreldes suvega eeldab talvine discgolf lume ja libeduse tõttu aga veidi põhjalikumat ettevalmistust. Kogenud discgolfi mängija ja Eesti esimese kettatootja Disctroyer'i esindaja Kaspar Lillmaa toob välja viis lihtsalt nippi, kuidas seda teha. 1) Kettad leiab üles värvilise saba järgiLumised discgolfi rajad pakuvad kahtlemata maalilisi vaateid, ent lume sisse kukkunud kettad ning nende otsimisele kulunud aeg võib discgolfi mängimise muuta küllaltki ajakulukaks. Selleks, et ketas metsa või rappa ei jääks, kleebi veekindla teibiga ketta külge värviline kinkepael, mis jõulukinkide pakkimisest üle jäi. Värvilise saba järgi leiad kiiresti ja lihtsalt üles kõik kettad, mis rajal sohu lendasid. 2) Riideid olgu mitu kihtiDiscgolfi raja läbimiseks kulub keskmiselt kaks tundi,