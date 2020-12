Loodusterapeut selgitab: millised on looduslikud alternatiivid deodorandile? 

Kreemdeodorandid näevad tihti välja kui kreemipurgid. Ainus erinevus võib algselt paista, et on tõesti ainult koht, kuhu toodet määritakse. Tegelikult on ka suureks erinevuseks see, et nad sisalda alumiiniumi, parabeene, ftalaate ega sünteetilisi koostisaineid. Samuti lõhna annavad eeterlikud õlid sünteetiliste lisaainete asemel.