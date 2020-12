Personaaltreener: trenni tegemine just praegu on ääretult oluline 

Ainuke erinevus koduste ja tavapäraste klubitreeningute vahel on fakt, et kodus on inimene kogu aeg toiduga ümbritsetud.

„Peab omama rohkem distsipliini ja mitte sisse tallama elevandi jooksurada külmutuskapini. Kõik peaks toimuma samamoodi kui tavaliselt. Hoida kinni oma tavapärasest rütmist! Söögid samal ajal, ideaalis katsuda tõusta samal ajal ja samuti minna voodisse tavapärasel ajal. Meie keha vajab rütmi. Sellisel juhul on võimalik oma keha kontrollida. Vastasel juhul keha kontrollib meid ja ärkame jälle külmiku ees, mingi kahtlane asi hammaste vahel...” muigab Koovit.

Kuna spordiklubid on juba teist korda sellises õnnetus olukorras, on Gert ennast natuke paremini ette valmistanud. Õnneks on tal kodus kõik vajaminevad vahendid olemas, mis tähendab, et ta on endalt ära võtnud kõik vabandused, miks ta ei võiks rahvusvahelistelt võistlustelt medalit tuua. Õnneks on valitsus ka seekord mõistvam ja lubanud Eesti koondise sportlastel külastada spordiasutusi. Koovit teeb selle eest valitsusele suure kummarduse.

„Tulenevalt minu spordi eripärast - võistleme kükis, lamades surumises ja jõutõmbes, mis tegelikult eeldab kogu keha lihaste tugevust - ei ole treeninguks palju vaja. Kang, pink, kettad ja raudne tahtejõud. Õnneks siiani ei ole eelnimetatuist puudust tulnud,” räägib treenerina töötav tippsportlane.