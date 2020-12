Hea füüsiline ja vaimne tervis golfi mängides 

Eneseanalüüs

Kuna golfis arvestatakse taset eraldi händikäpi süsteemi järgi, siis sisuliselt on golf võistlus iseendaga. Taset saab aina rohkem parandada ja sel moel võistelda iseendaga, nii harrastus- kui tippspordi vaates. Golf õpetab ennast analüüsima, sest selleks, et iga järgnev mäng oleks parem, tuleb oma igat mängu analüüsida.

Võimalus veeta aega pere seltsis

Golf on üks väheseid spordialasid, millest saab osa võtta iga pereliige olenemata vanusest, sportlikust vormist või eelnevast kogemusest. Tänu händikäp süsteemile saavad erineva tasemega pereliikmed omavahel mängida. Golf on ideaalne viis perega kvaliteetaja veetmiseks, sest löökide vahel on aega omavahel suhtlemiseks. Ühine hobi pakub jutuainet ka mänguvälisel ajal.

Mäng sobib kõigile

Golfimängu osas eksisteerib palju müüte ja eelarvamusi. Näiteks on üks levinud arvamus, et tegemist on pigem eakate meelelahutusega, mis on küllaltki kulukas. Vanuse osas ei ole vahet, kas oled noor või vana, sest mäng sobib kõigile nin leidub ka noori harrastajaid. Hinnavõrdluseks saab aga tuua spordiklubi liikmemaksu, mis on golfile kuluvaga samaväärne. Tervislikkuse poolest võib golf olla väga tervislik. Ühe mänguga koguneb maha käidud kilomeetreid kümmekond. Golf sobib absoluutselt kõigile, oskustest ja east olenemata. Samuti pole alustamiseks kunagi liiga hilja.