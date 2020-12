Kuidas jõulukilod maha saada? Viis nõuannet, kuidas pandeemia ajal kodus edukalt trenni teha 

Et see võib pandeemia oludes keeruline olla, toob 24-7 Fitness spordiklubi treener Sandra Must välja olulisemad nipid, mille abil kodus mõnusalt trenni teha.



1. Eemalda segajad



Üks põhilisi asju, mis teeb kodus treenimise keeruliseks on muidugi see, et kodus on inimestel väga palju asju, mis võivad esmapilgul tunduda mõnusamad kui treening. Telekast on paar saadet vaatamata, nõud on pesemata ja kindlasti leiab veel viis erinevat põhjust, miks mitte trenni teha.



„Seega lülita arvuti välja, pane telefon vaikse profiili peale ning saada lapsed õue mängima. Nii saad olla kindel, et treening saab lõpuni tehtud,“ sõnas Must.



2. Leia endale trenniabiline



„Üksi end motiveerida on väga keeruline, seega ideaalis võiks endale otsida erinevaid viise, mis motiveeriksid inimest trenni tegema ka siis, kui selles tuju ei ole. Näiteks osaleda virtuaalsetel rühmatreeningutel või treenida koos treeneriga, kes aitab rasketel päevadel motiveeritud püsida,“ rääkis Must.



Paljud spordiklubid pakuvad praegu virtuaalsete treeningute jaoks väga häid lahendusi, seega ei pea sobivat lahendust kaugelt otsima.



3. Kasuta tehnoloogiaid, mis motiveerivad



Võimalusel tasub treeningute ajal kasutusele võtta kõikvõimalikud tehnikavidinad, mis aitavad treeningust paremat ülevaadet saada ning annavad kasutajale teada, kui ta võiks end rohkem liigutada.



„Tasub meeles pidada, et monitor, millega enda tegevust jälgida, ei pea olema sugugi võimas 500-eurone nutikell. Kasutan enda treeningute jälgimiseks Samsungi Galaxy Fit2 aktiivsusmonitori, mille saab tehnikapoodidest kätte vaid mõnekümne euroga,“ rääkis must.



Aktiivsusmonitor annab kasutajale ideid treeninguteks ning tuletab ka meelde, kui inimene pole end mõnda aega liigutanud. Samuti loeb see samme, jälgib südamerütmi ja palju muud kasulikku.



„Lisaks sellele tuleks monitori kõrval kasutada ka rakendust, mida tootjad enda seadme kõrvale nutitelefonides pakuvad. Sealt leiab tihti väga palju head detailset lisainfot enda treeningute ja harjumuste kohta. Kasutan ise monitoriga koos Samsungi Galaxy Tab A7 tahvelarvutit, kust saab kogu trenniga seotud infot vaadata suurelt ekraanilt.“



4. Ära unusta vormi jälgimist



Kodus, kus treener abiks olla ei saa, tuleb eriti suurt tähelepanu suunata sellele, et inimene teeks harjutusi õigesti. Vastasel juhul võib tekkida vigastuste oht, mis paneb treeningud pikaks ajaks ootele.



„Seetõttu tasub erinevaid virutaaltreeninguid tehes treeneri soovitusi eriti hoolsalt kuulata, et ei tekiks endale liiga tegemise võimalust,“ ütles Must.



5. Katseta erinevaid harjutusi



Viimaks tasub teha treening endale vaheldusrikkaks ja mitte jääda kinni ühte kindlasse malli. Nii on trenn huvitavam ja see ei muutu kiirelt igavaks, mis võib juhtuda, kui treenida pidevalt vaid ühe kindla kava järgi.



„Taaskord tulevad siin inimestele kindlasti appi internetiavarused ja vaadata tasub ka enda tehnika pakutavaid võimalusi. Näiteks Samsung Galaxy Fit2 aktiivsusmonitor pakub selleks puhuks kümneid erinevaid harjutusi, mida kasutaja teha saab. Seega kindlasti leidub palju erinevaid võimalusi, kuidas leida harjutusi, mida kodutingimustes proovida. Lisaks tuleks proovida leida endale just see treenimise viis, mis inimesele huvi pakub. Pole vaja suruda end jõusaali, kui tegelikult tahaks hoopis joosta. Oluline on olla aktiivne.“