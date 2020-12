Personaaltreeneri retseptisoovitus: vürtsise lihamoosiga jõulupraad 

Sealiha on eestlase jõululaua kustumatu traditsioon. Personaaltreeneri sõnul ei pea selle söömist üldse pelgama, sest taine sealihatükk on vägagi valgurikas ja rasvavaene ning ei tohiks figuurile laastavalt mõjuda. „Muidugi tuleb säilitada tasakaalu ja süüa kõike mõõdukalt, kuid enda piiramine ei ole kindlasti jätkusuutlik,“ lisab Kelner.

Et liha veel erilisema maitsega oleks, soovitab Kelner valmistada kõrvale lihamoose. „Näiteks hapukate õunte ja sibula kombinatsioon on selline, mis esmapilgul võib kõlada ebatavaliselt, aga maitseb tegelikult väga huvitavalt ja magus-hapukalt, eriti koos lihaga,“ ütleb Kelner. Treeneri sõnul ei peaks pelgama ka moosis olevat suhkrut, sest moosiportsjon liha kõrval on niikuinii väike.