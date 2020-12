Kas vaimutreenerist on päriselt kasu? 

Alustan sellest, miks on sportlasel mõistlik tegeleda oma peaga ehk sellega, kuidas ta tagasilöökidega hakkama saab, kuidas sihte seab, kuidas emotsioone endale sobivamasse kohta suunab jne. Toreda vastuse annab olümpiakrossi maailmameister ja tituleeritumaid rattureid Jolanda Neff, kes ütleb: „Kui ma saan seda teha ja see aitab mul paremaid tulemusi saavutada, siis miks ma ei peaks seda tegema?“

Inimese vaim ja keha on lahutamatud, ka emotsioonid tekivad tänapäevase neuroteaduse kinnitusel nihetest inimese keha tasakaalus. Ehk see, mis inimesel kõrvade vahel toimub, mõjutab otseselt ka füüsilist hetkevõimekust.

Coaching’u olulisemaid eeldusi on arusaam, et kõik juhtub enne peas kui päris elus. „Aju on ennustamismasin, isegi meie emotsioonid on ennustamise tulemus,“ ütleb maailma tunnustatumaid emotsioonieksperte Lisa Feldmann Barret. Sellele masinale on võimalik veidi kaasa aidata, et see teeks paremaid ennustusi, mis mõjutavad sportlase käitumist ja muutuvad nii päris eluks.

Mis rollis on seejuures sportlase vaimutreener? Oluline on ehk teada, mida ta ei tee. Vaimutreener ei ravi, ta ei tegele psühholoogiliste häiretega. Vaimutreener treenib terve ja keskmisest inimesest tugevama vaimuga inimest. Sportlased, eelkõige tippsportlased on mentaalselt keskmisest tugevamad, ütlevad uuringud. See on eelkõige treenimise-võistlemise tulemus. Peamine siht on aidata sportlasel realiseerida oma hetkevõimekus. Kuidas? Vaimutreener aitab teha valikuid, annab harjutusi, esitab küsimusi.

Kuidas konkreetsemalt?

Sportlane pakub teemad välja. Enamasti on need spordispetsiifilised ja kaasatud on ka treener, kahevõitlustes näiteks domineerimine, tegevusele suunatus pingeolukorras, võistlusteks ettevalmistus, võiduhirmu või tagasilöökidega toimetulek.

Ent mõned probleemid võivad olla ka rollispetsiifilised, näiteks tippsportlase tähendus või oma tippsportlasekuvandi teadvustamine-loomine. Kolmas teemaring võib tulla n-ö sportlase kui inimese valdkonnast, näiteks valikud ja suhted seoses meeskonna, pere, sõprade, töö, kooliga.