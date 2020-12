Viirusekriisis sündinud virtuaaljooksud jäävad tulevikuski võistluskavva 

Sellises ebamäärases ja endiselt ettearvamatus olukorras, mis kevadel algas ja siiani kestab, ei saa vist ükski korraldaja väita, et ta on täielikult kohanenud ja kõik toimib hästi. Võib ilustamata öelda, et suurte spordi- ja kultuuriürituste korraldajad said koroonaviiruse tõttu otsetabamuse. Valdkonna ellujäämiseks on püütud piirangute ja viiruseohu tõttu ära jäävatele suurüritustele mingilgi määral alternatiive leida. Nii teeme ka meie.