Marta Miil ja Jay toovad Eestile MM-i medaleid 

Ta rõhutab, et nii inimese kui ka koera töövõime peab olema maksimaalne. „Agility’ga tegeledes ei saa olla sellise suhtumisega, et jooksme mõned korrad tunneleid ja läheme võistlema! Muidugi leidub ka niisuguseid paare, ent see ei anna soovitud lõpptulemust,“ hindab ta. „Kui alustasin, tegin endale selgeks kõik käsklused, samuti kõik takistused ja panin teadmise klots klotsi haaval kokku,“ ütleb Miil.

Toona harjutas Miil Jayga ilma treeneri nõuanneteta. „Mul oli selleks ajaks olemas oma ettekujutus. Tahtsin teda õpetada aju kasutama. Olin üheksandat klassi lõpetamas, seega oli mul palju aega ka temaga tegeleda. Sain inspiratsiooni Youtube’ist, vaatasin palju ka teiste agility-klasside koerte videoid ja mõtlesin, mida Jay võiks osata. Kaks korda päevas tegime pooletunnise trenni, kus harjutasime erinevaid trikke,“ meenutab Miil. „Olen südamest tänulik ka koduklubile Pärnu Agility, kelle toetuse ja innustuseta poleks ma siin, kus olen.“

Marta Miil kuulub maailma parimate agility-sportlaste sekka. Foto: Karli Saul

Ajutegevus on kõige tähtsam

Koer ja tema omanik õpivad koos. „Kui tahan, et koer astub väikesesse 10 × 10 cm karpi nelja käpaga, peame alustame suurest karbist. Koera peab õpetama õppima. Kui ta on tegevuses, hoiab see teda normaalsena ja ta ei tule selle peale, et näriks kapinurka, tenniseid või jookseks minema. Ajutöö väsitab, aga seda on vaja,“ arutleb Miil.

Agility-rajal on enamasti 15–22 takistust, tavaliselt läbitakse rada 30–60 sekundiga. Koer ei saa rada enne võistlust läbi joosta, ainult koerajuhil on rajaga tutvumiseks mõni minut aega vahetult enne võistluse algust, et meelde jätta takistuste paiknemine ja planeerida juhtimisstrateegia.

„Algajatel koerajuhtidel võib kaasas olla ka treener, sest esimene võistlus on kindlasti raskem. Mõni koerajuht võib minna juba ainuüksi publikuhulga tõttu närvi, seetõttu peab olema keegi kõrval, kes teda aitab ja maha rahustab. Inimese stress mõjutab ka koera, sest koerad on targad ja aduvad, kui inimene pole enam tema ise. Tõsi, mulgi tekib suurvõistlusel hetkeks pingemoment, aga ma ei usu, et käitun teistmoodi,“ arvab Miil.