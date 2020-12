MUSTA OA BROWNIE: valgurikas maius trennihuntidele 

Katseta magustoiduga, mis on ühtaegu maitsev ja aitab menüüsse rohkelt valku lisada. Selles brownie retseptis on peamiseks koostisosaks mustad oad. Mustades ubades on rohkelt valku ja süsivesikuid. Nimelt 100g kohta 18g süsivesikuid ja 8,2g valku. Need on maitselt pehmed ning kergelt magusad, peale selle ei tule browniet süües mõttessegi, et see võiks olla tehtud ubadest.