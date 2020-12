Millise jopega on külmade ilmadega mõnus õues liikuda? 

Krõbedate külmakraadidega on kõige tõhusam soojaandja sulejope. Fjällräveni eskperdid räägivad, miks see nii on ja millele sulejope soetamisel ja hooldamisel tähelepanu pöörata.



Kvaliteetne sulevoodriga jope on kaalult kerge, ei võta isegi kokkupakituna kuigi palju ruumi, sestap on seda mugav suveks ära pakkida või kodust ära sõites kaasa pakkida. Selleks, et sulejope ühtlaselt soojust hoiaks, tepitakse vooder ruutudeks, iga ruudu sisse peidetakse suled ning polsterdatakse seejärel kinni, et suled püsiksid paigal, ei läheks jope sees „rändama“ ning hoiaksid keha külma eest soojas.



Sulejope soetamisel on kõige olulisem pöörata tähelepanu sulgede kogusele – mida rohkem on sulgi, seda soojem on jope. Kvaliteetne sulejope sisaldab vähemalt 70 protsendi ulatuses looduslikke sulgi. Tõsisemad matkasellid, kes armastavad Eesti metsades ja rabades külmal ajal ringi liikuda, võiksid eelistada isegi 80-90 protsendi ulatuses sulgedega täidetud jopet.



Paraku ei kannata sulejope kuigi hästi vihma. Tugeva vihmasaju korral ning materjali märgudes kaob võime hoida voodris kehasoojusel ülesköetud õhku. Vihmase ilma korral võiks selga panna hoopis sünteetilise voodriga jope või kanda välimise kihina sulejope peal vetthülgavast materjalist valmistatud keepi.



Tänapäeval on üha tähtsam jälgida ka toodete kestlikku päritolu. Sulejope puhul tuleks pöörata tähelepanu näiteks lindude kasvatamise heaolule. Fjällräveni Down Promise standard annab juba 2014. aastast kõikidele linnusulgedest valmistatud toodetele jätkusuutliku garantii, et mitte ükski lind pole jope valmistamisel ebamugavust või valu pidanud tundma.



Selleks, et sulejope peaks vastu aastakümneid, jälgi nelja olulist põhimõtet:



1) Enne pesemist uuri jope küljes olevaid silte ning tee kindlaks, kas seda võib kodus pesumasinas pesta või tasub riideese keemilisse puhastusse viia. Pööra tähelepanu ka sellele, kui sooja veega jopet pesta ja kas see üldse kuivatitrumlit kannatab.



2) Sulejope pesemisel kasuta tehnilistele riietele mõeldud spetsiaalset pesuvahendit, mida müüakse spordi- ja matkapoodides. Ära kasuta tavalist pesupulbrit, vaid siidile, villale või linasele riidele mõeldud õrna toimega pesugeeli ja loputusvahendit, mis aitab hoida sulgede kohevust ja isolatsioonivõimet.



3) Pese sulejopet kuni 30 kraadi juures ja alati muust pesust eraldi. Üks kaval kodune nipp on panna jopega koos pesumasinasse üks või kaks tennisepalli, mis klopivad riidekiud ja suled kohevaks, eriti kui pesukuivatit ei ole.



4) Kodustes tingimustes on sulejopet kõige parem kuivatada trummelkuivatis, mis on varustatud spetsiaalse programmiga. Kui kuivatit kodus ei ole, siis lase sulejopel soojas toas pesuresti peal kuivada. Aeg-ajalt võid ka jopet kloppida. Sulejope kuivab muu pesuga võrreldes oluliselt kauem, selleks võib kuluda mitu päeva.