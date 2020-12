Hea idee: helkuritega märgistatud rabarajal on turvaline matkata ka pimedamal ajal 

Mõte märgistada rabarada helkuritega tuli Eesti ühelt vanemalt kindlustusseltsilt ERGO, kes tänavu detsembris tähistab oma 30. tegutsemisaastat Eestis.

Järvamaal asuvas Kakerdaja rabas avati helkuritega märgistatud 3-kilomeetrine RMK loodusrada Foto: Tanel Murd

„Kuna koroonapandeemia on välistanud suuremad koosviibimised, samas individuaalne tervisesport on soositud, kingime oma töötajatele ja laiemalt kogu Eestile helkuritega märgistatud matkaraja, kus on alati turvaline, ka õhtupimeduses jalutada – seda enam, et rabamatkamisest on saanud justkui uus rahvussport. Helkurlahendusega soovime luua senisest enam võimalusi värskes õhus keha ja meel ärksana hoida,“ ütles ERGO kindlustuse tegevjuht Marek Ratnik.

Helkuritega märgistatud õpperaja loomisel lähtuti sellest, et valguslahendused looks matkajale turvatunnet, ent ei häiriks ega rikuks looduskeskkonda. Rada on märgistatud puude küljes paiknevate looduskindlate helkuritega, mis on eemaldatavad.

Järvamaal asuvas Kakerdaja rabas avati helkuritega märgistatud 3-kilomeetrine RMK loodusrada Foto: Tanel Murd

Helkurraja avamisel rääkis zooloog Aleksei Turovski metsloomade käitumisest talvehooajal ning sellest, kuidas nad oma elu kindlustavad. Kohal oli Päästeliidu ja ESTSAR operatiivgrupi esindaja Ragnis Topkin, kes jagas kasulikke soovitusi pimedal ajal matkamiseks.

Järvamaal asuvas Kakerdaja rabas avati helkuritega märgistatud 3-kilomeetrine RMK loodusrada Foto: Tanel Murd