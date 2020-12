Päevavalgus kaitseb lühinägelikkuse ja stressi eest 

Inimeste valgusevajadus on suur – palju suurem, kui kõikvõimalikud standardid ja regulatsioonid ette näevad. Paraku on geograafilise asukoha tõttu mitu kuud aastas Eestis loomulikku valgust napilt. Seetõttu tuleks meie laiuskraadidel järgida reeglit: mida rohkem päevavalguse käes viibida, seda parem.

„Inimestel, kes on vähe loomuliku valguse käes, on viis korda suurem risk lühinägelikkuse tekkimiseks, see võib aga kasvada kuni 16-kordseks, kui inimene teeb lähitööd,“ kirjutasid 2017. aastal Tübingeni ülikooli teadlased Lagreze ja Schaeffel. Nad märkisid, et suurt kahju teeb nägemisele pidev toas ja kunstliku valguse käes viibimine.

Küsimus ei ole vaid silmade tervises ja hea nägemise säilimises. „Euroopa Tervislike Kodude Baromeetri andmetel aitab päevavalguse käes olemine vältida ka väsimust, läbipõlemist ja uneprobleeme ning sel on positiivne mõju produktiivsusele. Raporti andmetel ütleb koguni 63 protsenti inimestest, et valguse hulk mõjutab nende töötegemise kiirust ja tulemuslikkust,“ ütles VELUX Baltikumi juht Dimitrijs Astašonoks.

Astašonoks lisas, et baromeetri andmetel on päevavalgusel täheldatud positiivset mõju ka kooliõpilaste tasemetestide tulemustele. Uuringud näitavad, et akna pool küljes või küllaldase päikesevalgusega klassiruumis istuvatel õpilastel on 7–18 protsenti paremad testitulemused kui neil, kes istuvad seinapoolsetes pinkides või ilma akendeta klassiruumis.

Sama kinnitavad töökohtadel läbi viidud mõõtmised. Näiteks on leitud, et pärast kontorite, tööstus- või kaubandusettevõtete kolimist parema valgustusega ruumidesse kasvas töötajate produktiivsus uues kohas keskmiselt 15 protsenti.

Pilk aknast välja annab võimaluse võtta tööst lühike paus ja puhata silmi

Euroopa Tervislike Kodude Baromeeter ütleb, et inimestele tähendab võimalus omada töökohta akna lähedal alati positiivset uudist ning kolmandikul juhtudest on kontori sisekujundus ka argument uue tööpakkumise vastuvõtmiseks. Reaalsus on siiski see, et kesklinna tihedasti täis ehitatud ärikvartalis on vaade aknast paljudel juhtudel kuni naabermaja seinani ning pea pooled inimesed ütlevad, et nemad töötavad vaid kunstliku valgustuse tingimustes.