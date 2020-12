Hääleta: vali Eesti kõige sportlikum kohalik omavalitsusüksus! 

Rae vallas on iga uue õppehoone ehitusel või renoveerimisel (ning kõik on uued või renoveeritud) on suurt tähelepanu pööratud sportimisvõimaluste loomisele. Koolide juures on staadionid, väliväljakud, pallisaalid, fitness-saalid, jõusaalid. Jüri ja Järveküla koolide juures lisaks ujulad. Spordirajatised alates pallisaalidest ujulateni on ristkasutuses - hommikupoole õpilased, õhtul avatud kogukonnale ning kasutus on väga aktiivne.

Sügisel avatud Peetri park on väga mitmekülgne ja sisaldab endas mitmeid elamusi pakkuvaid atraktsioone. Uue pargi näol on lisandunud piirkonna inimestele hulganisti aktiivseks ajaveetmiseks mõeldud võimalusi. Kaua oodatud ja eelkõige noortele mõeldud Eesti suurim betoonist skatepark ning Eesti esimene avalik parkuuriväljak on spetsiaalselt selle pargi jaoks disainitud ja ehitatud. Pargi lõunapoolses osas on välitreeningute jaoks olemas nii korvpalliplats kui liivaga kaetud võrkpalliväljak. Kõikidest nendest tegevustest tekkivate helide summutamiseks on loodud müravall ümber skatepargi ja multispordiväljakul.

Rae vald on väga sportlik – Eesti omavalitsuste 2020. aasta suvemängudel saavutati esikoht, Eesti omavalitsuste 2020. aasta talimängudel teine koht.