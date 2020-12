Hea uudis maratonisõpradele: Tartu Maraton toimub iga ilmaga 

Kindlasti on suusasõprade peas vasardamas mõte: kas tuleks siis ikkagi end Tartu Maratonile kirja panna või mitte? Peakorraldaja julgustab, et kindlasti on mõtet end juba täna registreerida, sest võita on rohkem kui kaotada. „Esiteks lood registreerimisega mõjusa eesmärgi ja stiimuli, mis motiveerib sind igapäevaselt rohkem liikuma, et maratonipäeval kehaliselt valmis olla ja sõit hea tundega läbida. Varasema registreerimise puhul on ka osavõtutasu 50% soodsam, kui vahetult enne maratoni. Kui peaks tulema tõesti teine sama niru talv nagu oli eelmine ja originaalrajal ei ole võimalik rakendada ühtegi lühendatud suusaraja varianti, siis on võimalik osaleda kas virtuaalselt ehk kaugosalusega, leides lumevõimaluse endale sobivas kohas või osaleda Tartu Maratoni matkal. Kui peaks juhtuma, et lumeolud küll võimaldavad, aga viirusetõrje piirangute tõttu ei lubata siiski Tartu Maratoni korraldada, jääb alles virtuaalosalemine ja seda saab teha kas Tartu Maratoni originaalrajal või mõnes muus endale sobivas asukohas. Oluline on siinjuures mitte unustada, et kui reaalselt ei ole võimalik Tartu Maratoni korraldada (lume puudumine või riiklikud piirangud), siis tagastatakse kõikidele registreerinutele 50% osavõtumaksust ja teise 50% eest on võimalik valida kas matk või virtuaalsõit“.