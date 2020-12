Maailma tuntuim jõutreener: "See, et sa trenni teed, ei tähenda, et võid suhkruvett juua!" 

Poliwuin on kirjutanud jõutreeningust üle 600 artikli ja tema teoseid on tõlgitud 24 keelde. Ta on kirjutanud 8 raamatut, teiste seas leiab tema mõteavaldusi ka hiljaaegu eesti keeles ilmunud teoses "Titaanide tööriistad".

Foto: PantherMedia/Scanpix

Mees kirjutab raamatus kõigest, mis jõutreeninguga seondub, muuhulgas ka toitumisest. „Kõige olulisem asi, mida olen toitumise kohta õppinud, on see, et sa pead oma süsivesikuid väärima... et väärida pärast trenni sadu kilokaloreid süsivesikuid, peab su keharasv olema alla 10%. Ja mehena kiireim viis teada saada, kas su keharasv on alla 10, järgmine: kas ma näen sinu kõhulihaste lineal alba-t ehk verikaalset eraldusjoont? Teisisõnu, kas ma näen iga kõhulihaste rida? Üks rida ei ole – kõik peavad nähtaval olema. Teisisõnu, su kõhulihaste peal peab olema peenisenahk,” on Poliquin öelnud.

„Mul on mõned sportlased, kes teevad parimaid tulemusi, süües 70% süsivesikuid, 20% valku ja 10% rasva. Aga nemad väärivad oma süsivesikuid. Neil on suur kõhunääre, nad on insuliinitundlikud, bla-bla-bla, neil on suur lihasmass. Kuid mõnedel sportlastel on lubatud lakkuda kuivatatud ploomi 10 korda iga 6 kuu tagant. See on ainus, mida nad väärivad ja ainus, mida nad saavad. Ja 6 kuud hiljem on neil lubatud vaadata korra nädalas kalendrist koogipilte,” lajatab treener kamilt.

Kuidas ära tunda hea jõutreener?

„Hea jõutreener peaks suutma panna naise, tolle keharasvast sõltumata, tegema 12 nädala pärast 12 lõuatõmmet,” on veel öelnud Poliquin.

Foto: Erakogu