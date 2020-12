Loodusterapeut soovitab: kuidas hoida nahka ilusa ja elujõulisena? 

Nahk uueneb pidevalt, sest koosneb erinevatest kihtidest ning uued rakud tekivad alati kõige alumisse kihti. Sealt edasi liiguvad nad kihtide kaupa ülemise kihi suunas ning lõpuks eemalduvad kehalt. Väga suur roll on nahastruktuuris kollageenil, sest see hoiab naha elastse ja kortsuvabana. Teine oluline aine on elastiin, mis keskendub elastsuse hoidmisele. Kolmas oluline aine on keratiin, mille mõte on nahka kaitsta. Kollageeni, elastiini ja keratiini tootmiseks vajab keha räni. “Siinkohal ei ole vaja tormata poodi erinevaid pulbreid ostma, mida tootjad kiidavad. Eestis elades on väga lihtne vaadata enda hoovi või alati on kuskil mõni tuttav, kes elab linnast väljas ja kelle juurde saab vajadusel külla minna. Loomulikult soovitan siinkohal kasutada organismi toetamiseks taimi. Kõige ränirikkam taim on põldosi, mis on ka Herbazeni Happik igapäevases näopalsamis peidus. Veidi on räni peidus ka nõgeses ja kaerakõrres,” soovitab Mai-Liis.