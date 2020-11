Abivahendiga liikumine külma ja libedaga nõuab planeerimist 

Keerulisemaks muutunud ilmastikuoludes on Invaru abivahendikeskuse juhtivterapeut Kadri Lembergi sõnul abivajajatel kõige kindlam liikuda ringi koos saatjaga. “Samas ei ole see alati võimalik ning on toimetusi, mida tuleb sellegipoolest iseseisvalt ette võtta,” sõnab ta. “Mõistlikult aega planeerides ja abivahendeid talvistele oludele sobivaks kohandades saab ka abivahendi kasutaja ise kehvemates ilmastikuoludes turvaliselt hakkama.

1. Planeeri ja ole valmis

Nii riietumine kui ka liikumine nõuab talvistes oludes rohkem aega. “Jälgi ilmateadet, planeeri oma käike ja hinda oma liikumisvõimekust neis tingimustes. Talvised ilmastikuolud võivad meie kliimas väga kiiresti muutuda - ilusast kohevast lumest saab lörts, mis järgmisel hetkel võib muutuda jääks. Päris ekstreemsetes oludes oleks targem oma plaanid ümber teha ja õue mitte minna,“ märgib Lemberg.

“Ratastooli või ka rulaatoriga raskemates ilmastikuoludes liikudes, näiteks lume ja lörtsi korral, kulub rohkem füüsilist jõudu. See tähendab, et tuleb olla heas toonuses,” rõhutab Lemberg. “Selleks võiks end vormis hoida - tegeleda kodus jõukohaste liigesliikuvuse ja jõuharjutustega,” soovitab terapeut ning lisab, et siinkohal võib abistavate vahenditena kasutada harjutuste sooritamiseks pedaaltrenažööri, kummilinti, hantleid või sobiva raskusena kasvõi täidetud veepudeleid.

2. Muuda abivahendid oludele vastavaks

Karkude ja kepi kasutajatel on oluline kontrollida, kas kummiotsikud on terved. “Kulunud või katkise kummiotsikuga abivahend ei pruugi pinnasega haakuda ning võib ootamatult paigast libiseda. Jäisel ja lumisel pinnasel liikudes tasuks aga kepile või kargule kinnitada ka jääteravik, mis stabiilsemat tuge pakub. Ei tohi aga unustada, et see tuleb sisetingimustes eemaldada,” paneb tegevusterapeut südamele.

Rulaatoriga liikudes, oleks mõistlik kasutada suuremate ratastega mudeleid, mis lähevad lumest ja lörtsist kergemini läbi. Lisaks pakub rulaator tänu laiemale toepinnale ka oluliselt paremat tuge ning aitab hoida liikumisel tasakaalu.