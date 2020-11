Personaaltreener Gert Koovit: jõusaal ei ole ainult musklimäeks saamise koht 

„Sama käib ka vanuse kohta: alates 14. eluaastast ülemist piiri tõesti ei ole. Minu kõige vanem klient on üle 70 aasta vana ja suudab siiani tõmmata sama palju lõuga kui mina... Ühe minu kliendi ema on 84 ja käib siiamaani kolm korda nädalas spordisaalis,” naeratab Koovit, kes ise mahub juba vanusegruppi 40-49.

„Sõltuvalt meie eesmärgist, vanusest, keha omapärast tuleneb, milline näeb välja treening. Ning kuna me kõik oleme erinevad, siis nii on ka erinevad meie treeningud. Ainukeseks piiranguks on sinu füüsilised eeldused ja ettekujutusvõime. Seejuures pea meeles: kunagi ei ole hilja alustada. Vaja on vaid üht - tahtmist! Näiteks alustasin uue kliendiga kaheksa kuud tagasi virtuaalsete treeningutega. Meie ainukeseks treeningvahendiks oli matt põrandal. Nüüdseks oleme kaalust alla saanud 12 kilo. Kui mitu meist oleks alla andnud...?” pillab ta õhku küsimuse, mis võib olla, aga võib ka mitte olla retooriline.

Kulturistide ja jõumeeste treeningu erinevus

Gert Koovit oli 20 aastat tagasi tippkulturist. Kuu tagasi tuli ta Eesti meistriks klassikalises jõutõstmises. Temalt küsitakse tihti: mis erinevus on kulturistide ja jõumeeste-jõutõstjate treeningul? Kas on vahet?

„Erinevus eksisteerib ja ei eksisteeri, sõltuvalt sellest, millise individuaaliga meil on tegemist. Laias laastus erinevus on suur: kulturismitreening eeldab pikemat kordustearvu seerias, võimaldades nii mõjutada maksimaalset hulka lihasrakke, mis omakorda treeningule reageerides kasvavad kopsakamaks. Traditsiooniline jõutõstmistreeningu seeria on väiksema kordustearvuga. Meie võime tõsta suuremaid raskusi paraneb parema lihaste innervatsiooni ja alles seejärel lihasrakkude kasvamise arvelt,” sõnab Gert.

Mõlemal poolel on erandeid. On kulturiste, kes on tugevad kui jõutõstjad, ja on jõutõstjaid, kes näevad välja kui kulturistid. Tänapäeva trend on selline, kus mõlemad treeningud on teineteisega läbi põimunud. Mõlemad täiustavad teineteist. Kulturismitreening jõutõstmises aitab tugevdada keha nõrgemaid lihaseid, jõutreening kulturismis aitab tööle lülitada maksimaalse hulga lihasrakke, tagades nii kiirema lihaskasvu.

Millal raskusi suurendada?