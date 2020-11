MEELTE HEAKS: hingamisharjutus kohaloleku tunnetamiseks 

Et olla kohal, tasub Monika Palmi sõnul lihtsalt olla hetkes kohal ilma igasuguste ootuste ja hinnanguteta, ükskõik, mis sinuga juhtub või mida sa teed oma igapäevases elus. Kui sa koged kohalolekut koos sellega, mida iganes sinu ellu tuleb, siis saavadki alguse imed. Kohalolek on see, kes me tegelikult oleme, kui me oleme meie ise.