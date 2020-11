Ratastoolisportlased kutsuvad meestekuul abivahendiga mehi liikuma 

“Mäletan, et esimesed kaks aastat mängisime enda igapäevastes toolides ja keegi ei kurtnud millegi üle. Tahtmist oli rohkem kui küllaga,” meenutab Villiste kümne aasta tagust algust tennisespordiga, mil alustas tavalise ratastooliga. Siinjuures märgib Invaru abivahenditehnik Tõnis Matt, et näiteks ratastooli puhul on sportimisel ja muul aktiivsemal liikumisel oluline roll ohutusratastel, aga ka headel piduritel, nagu ka käimisraamidel, millele saab pausi tegemiseks end istuma toetada. “Iga abivahend peaks olema reguleeritud tema kasutaja järgi, et tagada mugavus ja ohutus,” selgitab ta.

Samas on Invaru abivahenditehnikud aidanud tennisistil oma tooli päris palju ka sobivamaks täiendada - lisanud põlve- ja jalatoed ning kinnitanud hoogsaks mänguks vajaliku vöörihma. “Kuna mänguks mõeldud toolidel on päris palju seadistusvõimalusi, katsetavad mängijad erinevaid istmekõrgusi, et leida parim tasakaalupunkt,” kirjeldas Invaru abivahenditehnik Heigo Harend, kes aitab omalt poolt toolid sobivaks seadistada ning kelle sõnul on tippmängijatel profitoolid, millel on palju võimalusi seadistuste muutmiseks. Samas lisas ta, et ratastooli tavapärase tehnilise hoolduse juurde kuulub ka pidev rehvivahetus, mis on tingitud tenniseväljaku karedast kattest ja sellega kaasnevast rehvi kiiremast kulumisest. Elektriratastooli saalihoki mängijatel on aga Invaru tehnikud aidanud täiustada mänguks mõeldud toole nii juhtkangi jaoks mõeldud lauaga kui käe toestamiseks mõeldud vööde ja pehmendustega.