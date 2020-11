Trenniga liialdajate immuunsus on nõrk – kuidas valida õige koormus? 

Liigne pingutus trennisaalis võib põhjustada stressi, kehakaalu tõusu, immuunsuse nõrgenemist ja seedehäireid. Ka pidev halb tuju, väsimus ja unehäired on treeneri sõnul märgid, mis viitavad ülekoormusele ning kui treenimine iseenesest on näiteks südamele kasulik, siis ületreenimine teeb sellele kahju.

Sobiv treeningkoormus

Olgu eesmärgiks kaalulangetus, lihasmassi kasvatamine või elustiili parandamine, treeninguteks tuleb valida sobiv koormus ning arvestada seejuures organismi hetkeseisuga. Personaaltreeneri sõnul tuleb treeningkoormuse välja selgitamiseks arvesse võtta ka võimalikke stressiallikaid, näiteks perekohustusi ja töökoormust. „Alustuseks treeni võimet trenni teha. Enda piire tasub katsetada alles siis kui siinkohal on „linnukene“ kirjas,“ soovitab treener ja lisab, et treeningkoormust tuleb kasvatada samm-sammult nii, et treeningud muutuvad iga nädalaga veidikene raskemaks. Nii kaalulangetamise kui ka lihasjõu- või massi kasvatamisel peab treener oluliseks just jõuharjutuste lisamist treeningkavva, mille välja valimisel tuleb taaskord arvestada treenitava hetke kehalise vormi, aga ka rühi ja painduvusega.

Analüüsid on parim tagasiside

Personaaltreeneri sõnul aitavad sportlastele mõeldud analüüside tulemused teha treeningplaani ja toitumisse vajalikke muudatusi. „Vereanalüüsid aitavad näiteks kontrollida üldist tervislikku seisundit, treeningu mõju organismile ja seda, kas koormuse ja taastumise vahekord on paigas,“ ütleb Mattisen. Verd tasub jälgida ka siis, kui otseseid kaebuseid ei ole, kuid tahame kinnitust, et valitud treeningkoormus on õige ja vajalikud toitained organismis tasakaalus. SYNLAB laboriarst dr Anneli Raave-Sepp lisab, et tervisesportlastele suunatud analüüsid aitavad peegeldada immuunsüsteemi toimimist, oluliste mineraalainete ja vitamiini taset ning tuvastada esmapilgul varjatud terviseprobleeme (nt erinevad aneemiad).

Anneli Raave-Sepa sõnul on laborisse saabuvate kestvusalade sportlastel vereproovides sagedamini näha madalat hemoglobiini ja rauavaru ning lihaste ülekoormusele ja ebapiisavale taastumisele viitavaid tulemusi. Analüüsi tulemused võimaldavad oma sportimist või toitumist koheselt korrigeerida ning seeläbi kahjustusi ennetada. Raave-Sepp kinnitab, et paljude näitajate puhul võib kõrvalekalle normist sageli kulgeda ilma varaste spetsiifiliste sümptomiteta.