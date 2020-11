Värske Eesti meister Gert Koovit: jõutõstmine on õnnelike inimeste sport 

Jõutõstmise suurimaks eripäraks võrreldes rammumeestega on Kooviti sõnul see, et on ka erinevad kaalukategooriad. Lisaks kasutatakse koefitsienti, mis võimaldab võrrelda suhtelist jõudu iga keha kilogrammi kohta. Väiksemates kehakaaludes on väga oluline, et kaal tuleb lihasmassist, mitte rasvast. Nii võib tihti kohata jõutõstjate hulgas mehi ja naisi, kes näevad välja kui kulturistid.