Treenerid soovitavad: see lihtne nipp aitab hõlpsamalt kaalu kaotada 

Seda selgitati asjaoluga, et inimene on sotsiaalne olevus ning ka püsivad muutused on lihtsamad tekkima, kui ümber on teised inimesed. Seejuures ei ole vahet, kas toetusgrupis on treener, sõbrad, töökaaslased või perekond. Tähtis on, et nad toetaksid su ettevõtmist ning sind kiidaksid. Lisaks on neilt võimalik ka õppida ning nende tegevusest insporatsiooni saada.