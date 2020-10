11 sportlast pälvisid noorsportlase stipendiumi 

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on kõigil valituks osutunud sportlastel potentsiaali lüüa läbi tipptasemel. „On tähelepanuväärne, et need noorsportlased on teinud tegusid juba täiskasvanute konkurentsis, kuid tippu jõudmiseks vajavad nad täiendavat tuge, tunnustamist ja tähelepanu. ERGO noorsportlase stipendium aitab kaasa sellele, et meie andekamate noorte üleminek täiskasvanute sporti kulgeks võimalikult sujuvalt,“ ütles ta.