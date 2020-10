Kuidas oma nahka jahedate ilmadega õues liikudes kaitsta? 

Spetsialist tõdeb, et nahahooldustoodete lai valik tekitab sageli valiku langetamisel segadust. “Kuiva naha korral on naha õige hooldamine ülioluline. See tähendab sobiva puhastusvahendi ja kreemi ning seerumi kasutamist. Vale puhastusvahend võib aga nullida ära kogu hea kreemi töö,” paneb Põlme südamele.

Põlme sõnul tuleb nahaprobleemide korral kasutada nahatüübile sobivaid hooldusvahendeid. “Oma nahatüüpi saab selgitada välja näiteks apteegist tehtava kosmeetikaraporti abil,” soovitab ta. Näiteks seni Eestis tehtud raportite põhjal on enim esinevaks nahaprobleemiks täiskasvanute akne, samas esineb palju probleeme ka tundliku naha tõttu.



Analüüsimise käigus mõõdetakse näonaha niiskuse taset, erinevate näotsoonide rasusust, elastust ja melaniini sisaldust. “Selleks on vaja tulla naha mõõtmisele puhta ja meikimata nahaga ning täpsete tulemuste saamiseks peaks viimasest puhastamisest ja kreemitamisest olema möödunud vähemalt kaks tundi,” kirjeldab kosmeetika- ja tervisetoodete konsultant.



Mõõtmise tulemusel koostatakse personaalne kosmeetikaraport, mille abil saab teada, millises seisukorras nahk on ja mis on naha bioloogiline vanus. Raportiga saab kaasa valiku sobivaid dermakosmeetika tooted. Samuti toob raport välja spetsiaalse erihooldusvajaduse ülitundlikule, punetavale ja kahjustatud nahale.



Põlme lisab, et kosmeetikaraporti võib teha igaüks, kes soovib oma naha eest paremini hoolt kanda ning kindlasti ei eelda see juba mingeid kindlaid väljakujunenud nahaprobleeme. “Lisaks naistele on ka mehed oodatud endale kosmeetikaraportit tegema,” lisab ta.