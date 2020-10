Mida tuleks arvestada abivahendit üürides? 

Eestis kõige sagedamini abivahendite üürimisega kokku puutuva Invaru abivahendikeskuse teenindusjuhi Kadri Tiido sõnul on pidevalt üüris üle 10 000 abivahendi. “Neist kõige enam ratastoole, üha rohkem aga ka funktsionaalseid elektrilisi hooldusvoodeid, potitoole, käimisraame ja karke,” selgitab ta ja jagab üürimiseks nõu.

1. Tee selgeks, mida täpselt vajad

“Esiteks tuleks läbi mõelda, kus ja kuidas on abivahendit vaja kasutada. Siin võib olla abiks nii arst kui ka abivahendikeskuse konsultant, kellega koos saab igapäevased toimetused ja liikumisteekonnad läbi arutada ning sobivaima lahenduse leida,” annab Tiido nõu. Tema sõnul on paljud igapäevatoimetusi lihtsustavad vahendid abivahendikeskustes kohapeal olemas ning neid saab ise järgi proovida.

“Sageli juhtub ka nii, et inimene pöördub meie poole ühe kindla abivahendi üürimiseks. Nõustamise käigus aga selgub, et tegelikult sobib talle paremini isegi mõni muu vahend või on vaja lausa mitut erinevat abivahendit,“ märgib Tiido ja lisab, et kohapealse nõustamise käigus arutatakse abivajajaga küsimusi, mille peale polegi ehk varasemalt mõeldud. “Näiteks käime mõttes läbi inimese igapäevased tegevused ja püüame mõista, kas nendega toimetulekul on probleeme - olgu selleks siis raskused pesemise või tualeti kasutamisega.” Vahel tähendab see ka vajadust kahe sama liiki abivahendi järele - näiteks üks tugiraam toas ja teine õues liikumiseks.

Invaru abivahendikeskuse teenindusjuht Kadri Tiido Foto: Invaru

2. Vajaduse muutudes vaheta abivahend sobivama vastu või tagasta see

Tihti kardetakse, et kui vahend ei sobi, on raha asjatult raisatud ja tuleb osta uus. Tegelikult ongi aga üürimine siin Tiido sõnul abiks, sest vajadusel saab abivahendi lihtsalt sobivama vastu välja vahetada või tagastada ega pea selleks täiendavaid kulutusi tegema.

“Kui näiteks selgub, et üüritud ratastool või käimisraam pole piisavalt mugav, saab proovida mõnda teist mudelit ja vaadata, kas see sobib paremini,” toob Tiido näite ja lisab, et abivahendi tagastamise või väljavahetamisega ei kaasne lisakulusid. Sageli tingib väljavahetamise ka tervisliku seisundi muutumine või vanusest tulenevad uued vajadused. “Kuna ratastool või tugiraam on kasutaja jaoks tihti justkui kolmas käsi, mida igapäevaselt vaja läheb, peab see olema võimalikult mugav ning maksimaalselt kasutuses, mitte seisma kodus seina ääres.”

Samuti on abivahendi lühiajaline üürimine Tiido sõnul mugav siis, kui on tarvis lähedane näiteks korraks arsti juurde viia. “Näiteks laenutatakse ratastoole ka ainult üheks päevaks, et lähedast vajalikku kohta transportida, aga seejärel abivahend tagastatakse, sest igapäevaselt seda kodus vaja ei lähe,” selgitab Tiido.