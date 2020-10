Milleks on vajalik mediteerimine? 

“Parihaka festivalil Uus-Meremaal tulid mulle ühel ja samal õhtul kaks täiesti erinevat võõrast rändurit rääkima Vipassana-meditatsioonist, millest ma polnud midagi kuulnud – ning soovitasid seda kogeda. Kui mulle järgmisel hommikul veel üks tüdruk sellest rääkis, otsustasin, et see on juba liiga hull märk ja ma pean Vipassanasse minema, sest ma tean: reisides kokkusattumusi ei eksisteeri,” meenutab Valsberg.

Ta meenutab, et tundis end lähenevat skisofreeniale: „Kes see räägib minu peas? Kust kogu see kraam tuleb?”

“Õnneks rahustasid mind õhtused tunniajased loengud maha, veendes, et see kõik on osa protsessist ja turvaline. Mõelda vaid, enamik inimesi – ka mina – oleme terve elu lobisenud, olenemata isegi paar päeva järjest vait, et enda sisse vaadata,” kirjutab ta, et nüüd oli tal võimalus kümme päeva uurida, mis tema sees tegelikult on. Loomulikult kaasnesid selle kõigega tohutud kehalised pinged ja valud istumisest, kuni kolmandal päeval öeldi, et nüüd on aeg edasi liikuda.