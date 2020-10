Loengul võetakse luubi alla sportlaste toitumise eripärad 

Loengu jooksul räägitakse tavatoidust teaduspõhiselt ja pööratakse tähelepanu sportlastele vajalikele täiendavatele makro- ja mikrotoitainetele. Koos räägitakse sportlaste toitumiskäitumise erinevustest eri spordialadel, samuti antakse soovitusi menüü koostamiseks. Tähelepanu pööratakse ka sellele, kuidas on seotud energia tarbimine ja energiarikkad toitained ning kuidas tarbimine muutub koormuse muutudes. Õhtu lõpuks teavad kõik, milline on sportlase energia- ja toitainete vajadus, milliseid täiendavad toitained sportlased vajavad ja kuidas lähtuda menüü koostamisel toiduainete toitainelisest koostisest.

Koolitust viib läbi toitumisteadlane Raivo Vokk, kes tutvustab osalejatele toidu- ja toitumissoovitusi ning uusi põhimõtteid nende soovituste koostamisel. Raivo Vokk on Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, kes on paljude toitumisalaste teadustööde ja raamatute autor ning magistri- ja doktoritööde juhendaja. Ta on õppinud füsioloogiks ja biokeemikuks, omades teaduskraadi mikrobioloogias. Ta on hinnatud toitumisvaldkonna spetsialist, kelle soovitusi on kõlanud nii koolitustel kui ka meedias.