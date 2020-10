NII LASTELE KUI VANURITELE: Viis toitumisreeglit, mis aitavad end oma kehas hästi tunda 

Üldlevinud reegli järgi peaks ühest toidukorras poole moodustama köögiviljad ja puuviljad, veerandi täisteratooted ja neljandiku tervislikud valgud. See reegel toimib nii õhtu-, lõuna- kui hommikusöögi puhul. Seda reeglit järgides võib näiteks hommikusöögil tervisliku täistera rolli täita kaerahelbepuder, mis on tehtud valgurohke piimaga ning mida täiendavad värsked või külmutatud marjad. Niisamuti saab kodust õhtusööki serveerides silmas pidada, et kartul täidaks vaid veerandi taldrikust ja köögiviljad koos salatiga peaks täitma poole taldrikust. Riisi-makaroni ja liha kõrval peaks kindlasti ka rohkelt värsket leiduma.

Holstingu sõnul on oluline meeles pidada, et toiduelamuse tekkimisse panustavad kõik meie meeled. Nii füüsilist kui vaimset tervist silmas pidades on kasulikum, kui sööme aeglaselt, tunnetame ja naudime erinevaid maitseid ja keskendume süües ainult ühele tegevusele. Seega peakski võimalusel nautima söömist laua taga, et ka kehahoiak aeglast söömist toetaks. Niisamuti ei täienda toiduelamust mitte kuidagi mitmesugused elektroonikavidinad – olgu selleks siis söögilauda kaasa võetud nutitelefon või diivaniõhtusööki saatev telerimüra.