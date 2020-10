Tarmo Pärna astus kolmanda mehena 300-klubisse 

12 aasta jooksul olid seekordsed võistlused Tarmo Pärna jaoks kõige pingelisemad. Juba nädal enne võistlusi hakkasid tema peas keerlema igasugused mõtted. Lisapingeid tekitas teadmine, et ta läheb seekord tegema väga suurt tulemust, sisenema Kaido Leesmanni ja Siim Rasti kõrvale nii-öelda 300-klubisse. Viimased aastad on tulnud kõvasti juurde nii kaalu kui ka jõudu, aga võistlustel realiseerimisega on Pärnal olnud probleeme, ei saa katseid kirja. Kui kevadel pandi saalid kinni, sai tehtud väike restart. Pärna muutis senist treeningkava ja õppis ümber teistmoodi suruma. See kõik kandis vilja, ta sai kirja kõik kolm katset, parandas oma senist parimat tulemust 32,5 kilo võrra ja sai viimase katsega kirja 307,5 kilo.

Napp kaotus

Kullaks sellest ei piisanud. Kulla võttis taas Kaido Leesmann. Kuivõrd on võimalik võita, kui Leesmann on alati ees? Kaalu ju ka ei vaheta, kui on antud selline kaal.

„Kaido on kindlasti läbi aegade kõige edukam lamades suruja. Neid absoluuttiitleid on tal rohkem kui kellelgi teisel. Temale kaotamine pole kindlasti häbiasi, eriti veel, kui jääd talle alla napilt, 5 kiloga. Hetkel töötab minu kasuks vanus. Kaido surus 300 kilo 43-aastasena, mul õnnestus see teha aasta varem ja natuke rohkemgi. Kui Kaido jääb iga aastaga vanemaks, siis mina saan vanemaks,” naerab Pärna.

Tarmo Pärna Foto: Henry Küla

„Ma jäin küll alla oma heale sõbrale, kuid ma ei tunne end üldse kaotajana, sest sai tehtud suurem tulemus, kui algselt plaanisin. Koos tiimiga me oma tulemusi ka õhtul tähistasime. Väga lahe on, kui sind õnnitletakse su tulemuse, mitte koha eest,” jätkab ta. „Tublid olid siin ka korraldajad ja Eesti Jõutõsteliit, et võistlus ikka ära korraldati. Oli suur oht, et see aasta ei toimugi võistlusi.”

„Reval tiimi tuleb ka siin kiita. Kes abi vajas, see ka seda sai. Oli vaja abistada lava taga või lava peal - ikka meie poisid appi tulid. Hea on see tunne, kui sul selja taga selline meeskond,” sõnab Pärna.