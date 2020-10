Lihtne hingamisharjutus lõdvestumiseks 

“Kui kehasse on kogunenud palju pingeid, ei toimu alati välja puhkamiseks vajalikku lõõgastumist. Paljud tervisehädad on seotud kehasse kogunenud pingetega,” selgitab ta.

Me võime ka igapäevaselt asju teha lõdvestunult ehk pingevabalt või tohutult pingutades ja rassides. Kumb tundub mõnusam? Monika selgitab, et lõdvestunult saab asju lihtsamalt ja paremini valmis teha. Lõdvestununa saab vastu võtta mistahes elusündmusi ja olukordi loomuliku avatuse ja kergusega. Elu tundub kergem ja rõõmsam. Võimalusi on rohkem. Hingamisharjutus võib siin aidata lõdvestumist takistavaid pingeid vabastada.