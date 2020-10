Tartus toimuvad täna Eesti meistrivõistlused laste fitnessis 

„Lapsi on võrreldes eelmise aastaga võistlemas küll vähem, kuid tore, et huvi on ja saame võistluse keerulise aja kiuste siiski teha. Võistlemas on ka eelmise aasta Eesti meistrid Anastassia Ussova Kristina Koroljaki spordiklubist ja Lyneth Hirvela Tiim Go Fit spordiklubist. Sofia Zapalova, eelmise aasta meister 14-15-aastaste laste klassis, siirdus käesoleval aastal juba naiste fitnessi juunioride vanuseklassi ja võistleb Lõuna-Eesti lahtistel karikavõistlusel,” ütles liidu peasekretär Janika Koch-Mäe.