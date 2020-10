Vaata, kes on Eesti sportlikumad perekonnad 

Perekond Tamme Järvamaalt Foto: Erakogu

Perekond Paju Läänemaalt. Kes siis ei teaks vehkleja Nelli Differtit! Tema perekond on olnud üdini sportlik ning toetanud teda vehklemisteekonnal. Pereema Leelo Paju on Läänemaa ühisgümnaasiumi spordiõpetaja ning ta on väga positiivne sportlik eeskuju mitte ainult oma perele, vaid ka kooliperele. Pereisa Andres lööb kaasa pere sportlikes ettevõtmistes nagu ka poeg Karl, kes lisaks spordib läbi hipoteraapia. Perepoeg Raul tegeleb õe Nelli eeskujul samuti vehklemisega.

Perekond Paju Läänemaalt Foto: Erakogu

Perekond Hõbemägi Lääne-Virumaalt. Pereisa Sven, Viru Maleva spordipealik, on terve elu olnud spordiga sina peal, olles mänginud kõrgel tasemel korvpalli. Juba 15 aastat on ta tegutsenud rühma-ja personaaltreenerina, praegu töötab ta Rakvere AQVA Spordikeskuses. Ka pereema Mirjami trennides saab AQVA spordikeskuses käia, lisaks veab ta emmede tantsuringi Tipa-Tapa ja teeb lastega emadele aeroobikaringi. Vanemad kaasavad lapsi oma sportlikesse tegudesse – poeg Tristan tegeleb korvpalliga ja judoga, poeg Simon ja tütar Eliise Marii käivad emaga aktiivselt tantsutrennides ja omavad juba väga suurt esinemiskogemust. Pere on loonud ka MTÜ Hooliv Pere, mille eesmärgiks on tervem, teadlikum ning ühtsem kogukond.

Perekond Kübar Pärnumaalt. Perekond Kübara tegemisi võib kokku võtta Eesti vanasõnaga “Mis isa ees vilistab, seda pojad taga tantsivad.” Nimelt on isa Enn viinud oma lapsed juba kaheaastaselt spordiradadele nii Eestis kui välismaal. SK Raudmees president Enn on olnud Eesti triatloni sünni juures ning pühendanud ennast aastakümneid triatlonile ja duatlonile. Ka ema Ullal oli spordipisik juba varakult veres, tulles NSVL meistrivõistlustel minikorvpallis hõbedale. Nüüd arendab ta oma keha ja vaimu mitu korda nädalas spordiklubis treenides. Kübarate elu käib spordiürituste kalendri järgi. Lapsed Timo, Kerttu, Paula ja Marta on osalenud kõikvõimalikel Pärnu ja Pärnumaa võistlustel ning saavutanud väga häid tulemusi Eesti meistrivõistlustel ja Balti karikasarjas.

Perekond Johanson Põlvamaalt. Perekond Johansonide kõige sportlikum pereliige on pereema Kristi. Kooliajal mängis Kristi käsipalli, nüüd on see asendunud jalgpallimänguga. Viimasel neljal aastal on Kristi põhiliseks meelisalaks kujunenud tõukerattasõit, kolmel aastal järjest on Kristi tunnistatud Eesti Tõukerattaliidu poolt parimaks naistõukeratturiks. Kristi on kevadest sügiseni vedanud tõukeratta ühistreeninguid, millest pole pääsenud ka teised pereliikmed. Perepoeg Rolandil tuli ühistreeningutel vedada lastesõitu ning tütar Lisette on osalenud juba mitmel tõukerattavõistlusel. Tervisespordi eesmärgil on tõukerattasõit tulnud ära proovida ka pereisa Urmasel. Võistlusvormist olulisemaks peab Urmas tervislikus tempos liikumist. Olenemata aastaajast käiakse perega ühiselt terviseradadel kõndimas.

Perekond Runnel-Randjärv Raplamaalt. Pereisa Herki on kirglik spordimees ja mitmekordne maakonna saalihokimeister. Ema Janne mängib harrastajana korvpalli erinevates täiskasvanute liigades Sibatigu võistkonnas. Teda võib kohata tihti nii korvpalli-kui saalihokimängudel lauakohtuniku rollis ja erinevatel rattavõistlustel sekretariaaditöös. Korvpalliarmastus on peres suur – peretütar Kristin on Eesti meister tänavakorvpallis, lisaks on ta kuulunud nii U14, U16 kui U18 Eesti korvpallikoondise nimekirja. Perepoeg Aleks on Rapla Korvpallikooli usin treenija juba kaheksa aastat, hooajal 2019/2020 saavutas ta U14 Rapla/Kohila võistkonnaga korvpalli karikavõistlustel teise koha.