Mida soovitab tempomeister Margus Pirksaar neile, kes tahavad linnamaratoni kolme tunniga läbida? 

Kuidas Sinust üldse tempomeister sai?

10 aastat tagasi kutsus mind Renna Järvalt Tallinna Maratonile tempomeistriks. Siis kasutati ka üleüldse Eestis esimest korda tempomeistreid. Sellest on saanud nüüd mõnus emotsionaalne traditsioon niiTallinna Maratonil kui ka Tartu Linnamaratonil.

Kuidas näeb Sinu jaoks välja maratoniks valmistumine?

Eks valmistun ikka joostes. Tavalised trennid erinevad selle poolest, et püüan rohkem rütmitrenne teha, et paremini eesolevat maratoni tempot tunnetada.

Mida soovitad jooksjatele, kes soovivad maratoni kolme tunniga läbida?

Selle 10 aasta jooksul mis ma tempomeister olen olnud, on ikka jooksjatele jäänud põhiliseks probleemiks see, et hinnatakse algtempot/oma võimeid üle. Seetõttu panengi jooksjatele südamele, et valida tuleks aeglasem algtempo ning ei tasuks nii palju oma piire kombata. Viimase 10 km peal tuleks lisada tempot ja siis ennast ületada on juba piisav. See on palju parem, kui juba poolel maal tunnistada, et sel korral panin "jälle" üle.