Kuus põhjust, miks kehaliselt aktiivsed inimesed eelistavad taimset toitu 

* Südame tervis. Isegi heas füüsilises vormis olevatel sportlastel on oht haigestuda südamehaigustesse: uuringud on näidanud, et ligi 40 protsendil kestvusratturitest ja -jooksjatest on lupjunud veresooned. Taimne toidulaud aitab küllastunud rasva suuresti asendada polüküllastumata rasvaga, mis vähendab südame- ja veresoonkonna rikete riski ja langetab vererõhku. Küllastunud rasva leidub peamiselt loomsetes toiduainetes. Taimsetes toitudes esineb seda harva.

* Lihasvastupidavuse suurenemine. Taimne toit aitab parandada vere viskoossust just selles vähesel hulgal sisalduvate küllastunud rasvade tõttu. See aitab hapnikul paremini lihastesse jõuda, mis toetab lihasvastupidavust, sportlikku sooritust ja tulemuste saavutamist.

* Verevoolu paranemine. On leitud, et taimne toidulaud parandab arterite paindlikkust ja läbimõõtu, mis viib parema verevooluni. Ühes uuringus leiti, et isegi üks kõrge rasvasisaldusega eine võib häirida vereringe funktsioone koguni mitu tundi.

* Kiirem taastumine. Liha tarbimist seostatakse kõrge kolesteroolitasemega, mis võimendab põletiku teket kehas. Samuti soodustab see lihasturseid, mis põhjustavad valu ning mõjutavad negatiivselt sportlase taastumist. Uuringud näitavad, et taimsel dieedil tarbib inimene rohkem põletikuvastase toimega toitu.

* Antioksüdandid parandavad jõudlust. Taimset toitu söövad inimesed omastavad tihti rohkem antioksüdante, mis aitavad vabu radikaale kehas neutraliseerida. Vabad radikaalid põhjustavad lihaste väsimust ja põletiku teket, vähendavad sportlikku jõudlust ja aeglustavad taastumist.