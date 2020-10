TRENN VÕI TOIT: kumb on vormi jõudmiseks olulisem? 

Kui küsida, kumb on meie tervise seisukohast olulisem, kas õige toitumine või trenn, siis Vaino sõnul on vastus ilmselgelt toit. “Vajalikud toitained on meile energiaallikaks ning kui midagi on toidusedelis valesti, siis ei ole meil ka sageli jõudu ja tahtmist trenni üldse teha,” selgitab Vaino ja lisab, et õige toitumine toetab igapäevast elu, nooruslikkust, energiataset ja kogu immuunsussüsteemi.

Tema kinnitusel peaks dieedid olema eelkõige vajaduspõhised ja niisama kehakaalu alandamiseks ei olegi mõistlik otseselt üldse dieeti pidada.

“Kehakaalu langetamiseks tuleks oma toitumisharjumusi jäädavalt muuta ning tarbida kõiki toidugruppe õiges mahus vastavalt Eesti toitumissoovitustele – see tagab tasakaalu ja on püsivate tulemuste aluseks,” õpetab Vaino. “Tihti ongi suurim viga inimeste soov spurtida ideaalkaalu saavutamise nimel, kus päevane kaloraaž on väga väike, raske on toidust kätte saada vajalikke vitamiine ja mineraalaineid ning keha läheb üle ebatervislikule säästurežiimile.”

Ta lisab, et kehakaalu alandamiseks on mõistlik kärpida igapäevast vajaminevat energiakogust umbes 300 kcal võrra ja suurendada liikumisaktiivsust.

“Peaksime sööma teadlikult, jälgima koguseid, tasakaalustatult erinevaid toidugruppe ning varieerima toitumist ka toidugrupi sees,” juhendab MyFitnessi treenerist toitumisekspert. Kui sellele niiviisi läheneda, siis kukuvad tema hinnangul kõiksugused netis pakutavad toitumiskavad kolinal kokku. “Esiteks ei ole juba toidugrupid tasakaalus ning toitumiskava annab ka suhteliselt vähe varieeruvust gruppide sees,” ütleb ta.

Mis on Eesti inimese toidulaual valesti?

Üldiselt on Eesti inimeste kõige suurem viga tema sõnul täna see, et enim tarbitakse maiustusi, magustatud jooke ning loomse rasva poole pealt piimatooted, lihatooteid, muna ning sinna kõrvale väga vähe taimseid rasvu. “Magusa liigne tarbimine viib II tüübi diabeedini, mis on järjest kasvava trendiga üldine elustiilihaigus. Loomsete rasvade ületarbimine on jällegi kolesteroolitaseme tõstjana südame- ja veresoonkonnahaiguste oluliseks riskiteguriks,” ütleb Vaino.

Tema kinnitusel on meil ülekaalus toidupüramiidi kõige ülemine ots – see, mida keha vajab reaalselt kõige vähem. “Tegelikult tahavad meie rakud justnimelt taimseid rasvu, et raku ainevahetus oleks efektiivne ja kõik vajalikud vitamiinid ja mineraalained sinna kohale jõuaksid,” selgitab ekspert.