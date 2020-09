Kolm head soovitust, kuidas sügisele terve, energilisema ja ilusamana vastu minna 

Foto: Unsplash

Sügisel võib hoo kõvasti maha võtta see, kui jääd haigeks või kui aina pimedamaks minevad päevad väsitavad. Seega on sügise saabudes oluline turgutada oma tervist, et olla tervem, energilisem ja muidugi ka ilusam ning säravam. Siin kolm head nippi selleks.