Treener Henry Rohtla: mulle meeldib, kui inimesed pingutavad! 

Henry Rohtla Foto: Erakogu

Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia treener Henry Rohtla ütleb, et kui koroonaviiruse leviku ajal tuli otsus, et kõik peavad kodus istuma, siis nii sai ka tehtud. “Kui saalid veel kinni olid, sai trenni tehtud vabas õhus. Võistlusvormi ei ole sellega küll saanud, aga olen ennast ikka liigutanud,” kommenteerib ta.Trenni saab teha ka värskes õhusHenry sõnul õppis ta sellest keerulisest ajast, et vahet ei ole, mis olukord on, ei tohi lasta endal mugavustsooni langeda. “Lihtsam on end rööpas hoida, kui sealt välja kalduda ja hiljem uuesti tagasi üritada saada,” ütleb ta. “Kui oled sportlane, siis ei tasu ennast lasta sellest väga häirida – tuleks oma asja ajada ning mitte jääda loorberitele puhkama.”Samas tõdeb ta ka, et ilusa ilmaga ei pea ju iga kord spordisaali minema – saab ka värskes õhus trenni teha. Tema sõnul jäigi talle koroonaajast õues treenimine sisse.Henry on mänginud ka jalgpalli. “Ma isegi see aasta mõned mängud mänginud. Ma aitan meeskonda, kui mul on selleks vast