Inger kutsub laupäeval Spordinädala jooksule: kõik lõpetajad saavad medali! 

Spordinädala patrooni, laulja Ingeri sõnul on BeActive Night just selline üritus, kus liikumisega sinasõbraks saada. „Oleme aktiivsemad ja liigume rohkem! Tule tee seda koos pere ja sõpradega!“ kutsub Inger.

BeActive Night toimub üleeuroopalise Spordinädala raames 26. septembri õhtupoolikul enam kui 40 Euroopa riigis ning see on mõeldud kogu perele. Tallinnas kl 15 algava kogupereürituse raames on võimalik harrastada erinevaid liikumisviise kui spordiklubi Sparta treenerite juhtimisel toimuvad rühmatreeningute lühitrennid. Kadrioru staadioni rohealal saab mängida nii discgolfi kui osaleda kergejõustiku välitreeningul suunitlusega harrastusjooksjatele.