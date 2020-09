Ära maga maha: osale virtuaalsel Ööjooksul! 

GALERII

Foto: EOK

10. sünnipäev on iga spordivõistlusel puhul märk, et midagi on tehtud hästi, et traditsioone on hoitud ning osalejad tahavad kohale tulla. Just 10. verstapostini jõuab ka 2011. aastal alguse saanud Viking Line Eesti Ööjooks. Sel aastal toimub üritus tingituna maailmas valitsevast olukorrast virtuaaljooksuna.