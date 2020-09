GALERII | Vaata, kuidas lapsed üle Eesti jooksid haigete kaaslaste heaks 

„Nad õpivad märkama neid, kellel on võib-olla abi vaja ning näevad, et hea asja nimel on karu (Mesikäpp-toim) ka nõus jooksma. Igal aastal on mul väga hea meel sellel päeval koos lastega olla,“ sõnas Kaljulaid Eesti Olümpiakomiteele.

Teatejooksu heategevuslik aktsioon kutsub inimesi üles annetama Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusesse rajatava mängulise terviseraja loomise toetuseks. Sellest tuleb Eesti esimene patsientidele suunatud terviserada haiglas.

„Kuigi Pärnus oli sädistamist hästi palju ja võin öelda, et näiteks ka Sindi kooli juures lapsed ei teadnud, mis jooksuga tegemist on, siis ehk siin kohapeal olles saab asi selgemaks ja sellest räägitakse kodus sõpradele, vanematele, sugulastele. Nii koguneb ka seda heategevat tulu, mis on väga tähtis. Kõige tähtsam on siiski see, et lapsed saavad teada, et neil on oma roll, nad saavad ise ka aidata,“ hindas Kaljulaid.

"Meie põlvkonnal on üsna suur koolisporditrauma, järgmist põlvkonda pole nii palju sunnitud või pandud liikuma, sest me ise põdesime seda. Loodetavasti see ajapikku lõdveneb. Lapse saab spordi juurde tuua kas läbi trenni või kooli. Kui koolisport on vahva, siis laps selle juurde ka tegelikult tuleb, siin on hästi oluline roll. Koolisport algab tegelikult juba lasteaiast. Kui seda väärtustavad ja peavad oluliseks kasvatajad-õpetajad, siis see tegelikult ka vaikselt tuleb. Me näeme ju, et ka keskealised liiguvad üha rohkem, järelikult on loota, et ka tulevikus lapsed liiguvad üha rohkem.“

Äsja Tartu rattamaratonil osalenud president käis eile rulluisutamas, kuid tõdes, et sel nädalal ta puhkab. „Teadupoolest on ka puhkus treeningu väga oluline osa, mida harrastajad kipuvad alahindama,“ ütles Kaljulaid.